Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

27.05.2022 17:31

Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

SAMSUN - İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gelen Irak uyruklu Mustafa D.K.K.(26), daha önce bir karıştığı olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paralara İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


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