Sahte içkinin ilk belirtisi görme kaybı - Son Dakika

Sahte içkinin ilk belirtisi görme kaybı

14.10.2020 10:59
Sahte içkinin ilk belirtisi görme kaybı, System.String[]

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, sahte içki tüketiminde ilk belirtinin görme kaybı olduğunu, devamında ölümle sonuçlanabilecek kötü tabloların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, sahte içki tüketiminde ilk belirtinin görme kaybı olduğunu, devamında ölümle sonuçlanabilecek kötü tabloların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde sahte içki zehirlenmesi vakalarının görüldüğünü, hastanelerinde şu an için henüz böyle bir hasta kabulünün bulunmadığını belirtti.

Metil alkolle yapılan içkilerin sahte olarak adlandırıldığını ifade eden Gündüz, bunların tüketiminin zehirlenmeye ve koma tablosuna yol açtığını anlattı.

Metil alkolle yapılmış içkiyi tüketenlerin bir an önce sağlık kuruluşlarına gitmesi gerektiğine dikkati çeken Gündüz, "Bunları tüketenlerin önce görme bozukluğu ortaya çıkabilir. İlk belirtisi olabilir, görme duyusunu kaybedebilir. Arkasından da hızlı bir şekilde bilinç kaybıyla ve komayla devam eden bir süreç başlar. Bu da alkolün içerisinde gerçekten etil değil de metil alkol olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Böyle bir durumda eğer böyle bir içecek tüketildiyse çok hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına başvurulmasını şiddetle öneriyorum, geç kalmadan." diye konuştu.

Sahte içki yapımında dezenfektan kullanılması

Gündüz son zamanlarda alkol yapımında dezenfektan kullanılmasıyla ilgili de durumların yaşandığını dile getirdi.

Dezenfektanların içerisinde de alkolün yanı sıra farklı kimyasalların da bulunduğunu aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bunlardan da faydalanarak böyle içeceklerin yapılması gerçekten bir insanı öldürmek için son derece uygun ortam oluşuyor. Bunu yapanların doğrudan bir insanın ölümüne yol açacağını bilerek yargılanması ve çok ciddi cezalar alması kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu tür girişimler bir insanı hayattan koparmaya son derece yatkın girişimlerdir. O nedenle toplumun da çok dikkatli olması gerekiyor. Dezenfektanın içerisinde etil alkolün yanı sıra başka kimyasalların da olması ve bunların tüketilmesinin insanlarda zehirlenmeye yol açması çok mümkün. Alkol oranı da zaten çok yüksek, etil de olsa. İnsan etil alkolle de zehirlenebilir. Dezenfektanın içerisinde bulunan diğer kimyasallarla da zehirlenebilir. Bunların tamamı bir arada olursa bir insanı çok rahatlıkla, hızlı bir şekilde komaya sokabilir ve ölümüne yol açabilir. Bütün bu diğer kimyasalların da tüketilmesi zehirlenmenin şiddetini daha da çok artıracaktır ve hakikaten çok ağır sonuçlara yol açacaktır."

"Daha geç olgularda ölüm kaçınılmaz oluyor"

Gündüz, sahte içkinin ölüme yol açabilecek son derece ciddi bir durum olduğunu söyledi.

Bu tür içecekleri tüketenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Böyle bir tablonun olması insanları doğrudan ölüme götürüyor. Komada kalmasına yol açıyor ya da bitkisel hayatta kalmasına neden olabiliyor. Özellikle bu tür içecekleri tüketenlerin çok dikkatli olması gerek. Görme bozukluğuyla başlayıp sonra bilinç kaybıyla devam eden, daha sonra nefes alıp verişlerin durduğu hatta kalbin durma noktasına geldiği bir tablo ortaya çıkıyor ve derin bir koma durumu ortaya çıkıyor. Daha geç olgularda ölüm kaçınılmaz oluyor. Bu tür içecekleri tüketenlerin son derece dikkatli olması ve böyle bir olasılığa karşı da tedbirli olmasında çok büyük bir fayda var. Çünkü ölümle sonuçlanma ihtimali çok yüksek bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Alkol, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içkinin ilk belirtisi görme kaybı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte içkinin ilk belirtisi görme kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei