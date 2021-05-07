Sahte polisler, lüks rezidansta yaşayan iki Ugandalı kadını soydu - Son Dakika

Sahte polisler, lüks rezidansta yaşayan iki Ugandalı kadını soydu

07.05.2021 13:31

İstanbul Esenyurt'ta sahte polisler, Uganda uyruklu iki kadının kaldığı daireye girerek, kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını çaldı. Şüpheliler kısa sürede yakayı ele verirken, hırsızlık olayını organize eden kişinin Uganda uyruklu Monica N. olduğu öğrenildi.

Talatpaşa Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana gelen olayda, Uganda uyruklu Zam N. (25) ve Nakitende H.'nin (40) sabah saatlerinde kapıları çaldı. Kapıyı açtıklarında polis yeleği giymiş ve kendilerini de polis olarak tanıtan iki kişi ile karşılaştı.

CÜZDAN İÇERİSİNDEN BİN 500 TL ÇALDILAR

Sahte polisler İrfan H. (27) ve Nail Y. (37), evde arama yapacaklarını beyan ederek içeri girdi. İki kadından pasaport ve cüzdan isteyen sahte polisler, akabinde cüzdan içerisinden bin 500 TL ve pasaportları alarak olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIĞI ORGANİZE EDEN DE UGANDALI ÇIKTI

Zam N. ve Nakitende H., en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerinde harekete geçen polis ekipleri, aynı gün içerisinde İrfan H. ve Nail Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olayı organize ettiği öğrenilen Ünal B. (56) ve Uganda uyruklu Monica N. (30) de kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık olayını organize eden kişinin Monica N. olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAHTE POLİSLER KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, iki şüphelinin daireye giderken yelekleri giyerek kendilerine polis süsü verme anları, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahte polisler, lüks rezidansta yaşayan iki Ugandalı kadını soydu

Türk Lirası, Hırsızlık, Uganda, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polisler, lüks rezidansta yaşayan iki Ugandalı kadını soydu - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Faruk: ALLAH IM BU ne akılsızlık? Bunlar muhakkak madde bağımlısı onları yönlendiren satıcı yoksa aklı selim insan bu deliliği yapmaz. Bir işi yaparken bize yapıldığını hissederek yapsak bu hangi suç olursa olsun. İnanın biz insana ve insanlığa iyilik yapmakta yarışırız. Dünyanın çivisi çıkmamış. Bizim duyarsızlıgımız bizim çivinizi çıkarmış. Bu haber önemsiz gözüksede Ülkemiz düşmanlarına ve insanına kötü imajdır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet : Polis yeleğini polis malzemesi satan yerler satarsa böyle olurmus polis yeleğini emniyet vermesi lazımmis arkadaşım var kendisi polis bu şekilde konuştuk öyle dedi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Aslan: Arkadaş gece gündüz demeden çalışıyorum ev kirasını zor ödüyorum ugandalı 2 kadın İstanbul'da lüks rezidans ta oturuyor.Bu iştemi bı gariplik var bendemi anlamadım.Biz bu kadar mı geri kaldık dünyadan Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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