Sahte Reçete Davası: Sanıklar Tahliye Edildi - Son Dakika
Sahte Reçete Davası: Sanıklar Tahliye Edildi

12.01.2026 19:29
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenleyen 5 sanık, ilk duruşmada tahliye edildi.

BALIKLI Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenlenerek kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla 25 Mart'a ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nı zarara uğrattıkları ileri sürüldü. İddianamede, hastaların bilgisi ve onayı olmaksızın adlarına reçete yazıldığı, reçeteye tabi ilaçların ise mevzuata aykırı yöntemlerle temin edildiği kaydedildi. Hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer sanıkların, birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu yolla resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürüldü. Eylemler nedeniyle başta hastane olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun zarara uğratıldığı vurgulandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Dosyada 18 kişi mağdur, 5 kişi ise şüpheli olarak gösterildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' ile 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme' suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Konuya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Ayten E., Nazan D., Resul Ç., ile tutuksuz sanık Ahmet H. hazır olarak bulunduruldu. Ayrıca sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

'TEK HATAM HASTALARI FAZLA KAYIRMAK'

Duruşmada savunma yapan Ayten E., "Sanki çalışan bir e-reçete sistemi varmış da ben kullanmıyormuşum gibi belirtilmiş. Zaten e-reçete sistemi çalışıyor olsa ben Resul'e sorduğum bazı soruları sormak zorunda kalmayacaktı. Bu reçete yazılmış kişiler hastaneye gelmiş kişiler. Vezneye ödeme yapmadılarsa bu benim sorumluluğumda değil. Veznenin kontrolü bende değil. Bunun dışında muayene ücreti ödeyemeyecek olması nedeniyle ücret almadan baktığım hastalar var. 20 kişi. Aslında hastanenin böyle hastalar için bir kotası varmış, bunu bana söylemediler. Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum. Tek yaptığım hata hastaları fazla kayırmak. İsterseniz bunu da yargılayın ama ben her hastayı evladım gibi görürüm" dedi.

Duruşmada diğer sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep ettiler. İddianamede yer alan mağdur ve müştekilerin çoğu ise şikayetçi olmadıklarını belirtirken 2 müşteki şikayetinin devam ettiğini bildirdi.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Ayten E., Nazan D., Resul Ç.,'nin tahliyesine, tutuksuz sanık Ahmet H.,'nin de adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 25 Mart tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

