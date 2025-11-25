Sahte reçete skandalında 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte reçete skandalında 3 tutuklama

Sahte reçete skandalında 3 tutuklama
25.11.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçetelerle SGK'yı dolandırdıkları iddia edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek, sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİ İLAÇ MÜMESSİLİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczane çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte reçete skandalında 3 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka belirledi İşte Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan’ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi
Okan Buruk’tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Mansur Yavaş’tan “konser soruşturması“ iznine itiraz Mansur Yavaş'tan "konser soruşturması" iznine itiraz
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

14:37
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
14:19
MHP’nin grup toplantısına Feti Yıldız’ın katılmaması dikkat çekti
MHP'nin grup toplantısına Feti Yıldız'ın katılmaması dikkat çekti
14:08
CHP’de değişim sinyali Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
13:33
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
13:23
CHP’li vekil ’’Beyaz Toros’’ maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
CHP'li vekil ''Beyaz Toros'' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
13:15
Hülya Avşar ve Merve Taşkın’a ’Müstehcenlik’ suçlaması İlk açıklama geldi
Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a 'Müstehcenlik' suçlaması! İlk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 15:00:04. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte reçete skandalında 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.