Sahte vatandaşlık operasyonunda soygun planları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sahte vatandaşlık operasyonunda soygun planları

Sahte vatandaşlık operasyonunda soygun planları
07.01.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan ziynet eşyalarıyla oto galeri kurma planları yapıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalıp, İngiltere'ye kaçan adli emanet memurunun yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, soygundan gelen para ile oto galeri kurmak istediklerine dair yazışmalar görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin whattpsapp üzerinden çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları ortaya çıktı. Konuşmalarda bir şahsın, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sahte vatandaşlık operasyonunda soygun planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte vatandaşlık operasyonunda soygun planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.