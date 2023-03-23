Sahur vakti dehşet veren cinayet! Aracında başından vurarak öldürdüler - Son Dakika
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Sahur vakti dehşet veren cinayet! Aracında başından vurarak öldürdüler

23.03.2023 10:37

Diyarbakır'da sahur vakti dehşet verici bir cinayet işlendi. Çevrede silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 30 yaşındaki Müslüm Candan'ı aracında başından vurularak öldürülmüş halde buldu. Candan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sahur vakti Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda meydana gelen olayda, silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Silah sesinin geldiği yönde bulunan 34 DUV 247 plakalı araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm Candan isimli bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Olayla ilgili çok sayıda güvenlik gücü olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, Candan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Araçta geniş çapta inceleme yapıldı. Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Müslüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahur vakti dehşet veren cinayet! Aracında başından vurarak öldürdüler - Son Dakika


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