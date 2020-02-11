Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda bu yılki projeler Paris için hazırlanacak

Finali Paris'te gerçekleştirilecek olan Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nın mottosu "Tasarımınla Yaşamı Filizlendir" olarak belirlenirken, öğrenciler, tasarımlarıyla Paris'in sanayi bölgesi Saint Denis'e hayat verecek.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam'ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği yarışma, bu yıl Saint-Gobain şirketlerinin ortak katılımı ve katkısıyla 20. kez düzenlenecek.

Fransız Saint-Gobain Grubu'nun dünya genelinde 35 ülkede düzenlediği, Türkiye'de ise İzocam, Saint-Gobain Rigips ve Saint-Gobain Weber'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu "Yaşamı Filizlendirmek" olarak belirlendi. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri sanayi bölgesi olan Saint-Denis'i, bölgenin tarihi mirasının izlerine ve günümüz mahallelerinin ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanlarına dönüştürecek.

"Fikirden Projeye" formatıyla gerçekleşen, tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmadaki süreçler, www.saint-gobain.ogrenciyarismasi.com sitesi üzerinden yürütülüyor.

İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden "Yaşamı Filizlendir" temasına uyumlu bir fikir projesi hazırlamaları ve bu fikirlerini ifade eden bir ön proje yapmaları bekleniyor. Katılımcıların ön projelerini söz konusu web sitesine 9 Mart'a kadar yükleyerek teslim etmeleri gerekiyor.

Projeler arasından başarılı bulunanlar 16 Mart'ta ilan edilecek. İkinci aşamaya geçen projeler, jüriden gelişimlerine katkı ve ilgili yorumları alarak 15 Nisan'a kadar final projelerini teslim edecek. 18 Nisan'da katılımcılar, projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacak.

Ulusal yarışmada dereceye giren ekipler sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira ödülle birlikte 3-6 Haziran'da Paris'te düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı kazanacak.

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüllerde, birincilik ödülü bin 500, ikincilik ödülü bin ve üçüncülük ödülü 750 avro, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 avro oldu.

Yarışmanın jürisinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü Yüksek Mimar Ali Erkan Şahmalı, Dilekçi Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Durmuş Dilekçi, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Hakan Demirel ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan yer alıyor.