"Ben Nazım" müzikalinin prömiyeri Harbiye'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Ben Nazım" müzikalinin prömiyeri Harbiye'de yapıldı

20.09.2022 23:42

Şair Nazım Hikmet'in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran "Ben Nazım" müzikalinin prömiyeri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Şair Nazım Hikmet'in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran "Ben Nazım" müzikalinin prömiyeri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin Nazım Hikmet şiirlerinden bestelediği şarkılarından oluşan müzikale, sanatseverlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Müzikalde, oyuncu Engin Hepileri ve Hakan Özgömeç, Nazım Hikamet'i, İlke Kodal, Vera'yı, Deniz Alp de Piraye'yi canlandırırken Petek Çetintemel ise Münevver rolünü üstlendi.

Müzik direktörlüğünü ve 40 kişilik Symphonista Orkestrası'nın şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan imzasını taşıyor.

Metinlerini Şirin Aktemur'un kaleme aldığı "Ben Nazım" müzikali için Livaneli bestelerinin yeniden düzenlemelerini Tolga Taviş yaptı.

RockA grubu ve solistler Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Sibel Gürsoy (vokal), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano), Petra Nachtmanova (vokal, bağlama), Serkan Taylan (tenor), Mehmet Yılmaz (bas bariton) ve Teyfik Rodos'un (bas) sesleriyle mozaik bir anlatı oluşturdukları gösteride Duende Global Çağdaş Dans Topluluğu da dans gösterisiyle sahne aldı.

YORUMLAR
500
Nazım Hikmet'in hayatı müzikale taşındı Nazım Hikmet'in hayatı müzikale taşındı 'Ben Nâzım' Müzikalinin Dünya Prömiyeri, Harbiye Açıkhava'da Yapıldı 'Ben Nâzım' Müzikalinin Dünya Prömiyeri, Harbiye Açıkhava'da Yapıldı
Kaynak: AA

Nazım Hikmet Ran, Zülfü Livaneli, Cemil Topuzlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ben Nazım' müzikalinin prömiyeri Harbiye'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: "Ben Nazım" müzikalinin prömiyeri Harbiye'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement