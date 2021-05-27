Şair Noemi Laszlo, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Şair Noemi Laszlo, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması

27.05.2021 22:37
Şair Noemi Laszlo, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması, System.String[]

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle bir araya getiriyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle bir araya getiriyor.

Bu yıl teması "Yunus Emre" olarak belirlenen festivalin çevrim içi gerçekleştirilen oturumlarına Macaristan'dan konuk olan şair Noémi László, şiirin müzikal bir şekilde üstesinden gelinen deneyim olduğunu söyledi.

Doğu Avrupa'da yaşadığı için Batılılar için Doğu, Doğudan bakan birisi içinse bir anlamda Batılı olarak görüldüğünü ifade eden Laszlo, "Bence şiirin Doğu veya Batı kaygısı olmamalı. Çünkü çok fazla şiir türü var ve genellikle Doğu şiiri Batı şiirinden içerik ve ilgi bakımından çok farklıdır." dedi.

Macar şair, Doğu şiirinde daha çok his, duygu ve doğa imgelerinin; Batı şiirinde ise sosyal hayatın, günlük sorunlarla siyasi ve sosyal meselelerin yer bulduğunu kaydetti.

Kültürel farklılıkların şiirine katkıda bulunduğunu dile getiren Laszlo, "Çünkü bir şekilde hem Doğu hem de Batı şiirinin bakış açısını ve tavrını paylaştığımda daha iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Şiir müzik yapma yeteneğimiz kadar eski"

Salgın şartlarından ve yeni teknolojik gelişmelerden şiirin nasıl etkilendiği sorusunu cevaplayan şair, şunları dile getirdi:

"Bunu düşünürken şiirin kaç yaşında olduğunu göz önünde bulundurmalısınız ya da şiirin ne olduğunu ve sadece yüzyıllardır değil, milenyumda da ne ölçüde değiştiğini. Çünkü şiir neredeyse ifade etme ve müzik yapma yeteneğimiz kadar eski. Hatta şiirin ideal olarak müzikten aktarıldığı düşünülüyor. Günümüzde bunun bilinen bir görüş olmadığını biliyorum. Ancak yine de bir bakıma şiir görüşü olarak bu çizgiyi temsil ediyorum.

Bu anlamda bu tarz şiirin salgın nedeniyle çok fazla değişmeyeceğini söyleyebilirim. Salgın şartları, yeni şiir tarzlarının ya da lirik tarzda yeni metin türlerinin gelişmesine neden olabilir. Ancak büyük resimde şiiri nasıl görüyorsak öyle kalacak, tür olarak çok büyük bir değişiklik olmayacak."

Noemi Laszlo, şiir ile bilgi ilişkisine de değinerek, "Şairle bilgiyi eşleştiremezsiniz. Eminim ki değerli bilgiler içeren çok fazla şiirsel metin yazılıyordur ama şairin görevinin bilgi vermek olduğunu düşünmüyorum, bilgi sağlamak en son gelir. Şair daha çok bilgiyi işler. Bu yüzden şair bir sağlayıcı değil bir bilgi işlemcisidir." değerlendirmesini yaptı.

Noemi Laszlo hakkında

Romanya'nın Cluj (Kaloşvar) şehrinde 1973'te dünyaya gelen ve şiirlerini ana dili Macarca kaleme alan şair, Cluj Babe?-Bolyai Üniversitesi'nde İngiliz ve Macar Edebiyatı okudu.

Romence ve İngilizceden Macarcaya şiir ve düz yazı çevirileri yapan ayrıca Budapeşte Eötvös Lorant Üniversitesi'nde Modern İngiliz Edebiyatı alanında doktora eğitimini tamamlayan Laszlo, 2010 yılında Macar Jozsef Attila Ödülü'nün de sahibi oldu.

Cluj'da yayınlanan Napsugar ve Szivarvany adlı çocuk dergilerinde yazı işleri müdürlüğü görevini sürdüren Laszlo, yetişkinler için 7, çocuklar için 3 şiir kitabı yazdı. "Eses utan" (2000), "Szazegy" (2004), "Papirhajo" (2009), "Feketeleves" (2010), "Föld" (2013) ve "Murepüles" (2020) Macar şairin eserleri arasında yer alıyor.

Sultanbeyli Belediyesi, Macaristan, Yunus Emre, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair Noemi Laszlo, Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivaline konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


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