Şair Özgür Çoban'dan Öğretmenlere Şiir Ziyafeti
16 dakika önce
Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen Bolvadin şubesince düzenlenen "Müzikle Şiir Askı" programına katılan Şair Özgün Çoban öğretmenlere şiir ziyafeti yaşattı.
Afyonkarahisar
'da Eğitim Bir-Sen Bolvadin
şubesince düzenlenen "Müzikle Şiir Askı" programına katılan Şair Özgün Çoban
öğretmenlere şiir ziyafeti yaşattı.
Bolvadin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
salonunda gerçekleşen etkinliğe katılan Şair Çoban, "Özgürce Şiirler" kitabından şiirler seslendirerek, öğretmenlere keyifli dakikalar yaşattı. En sevdiği yazısının 'Babam' isimli şiir olduğunu ifade eden Çoban, ayrıca "Baktığın Yerdeyim, Sürmenin Hesabını, Tadım Tuzum Yok Benim, Kays Bir Leyla Uğruna, İnanmıyorsun" gibi en sevilen şiirlerini de seslendirdi. Çoban'a 2 kişilik orkestra da eşlik etti. Şair Çoban, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Badak'a teşekkür ederek, "Sanata destek vermek önemli. Bu açıdan Başkan Badak'a kültüre ve sanata verdiği önem ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisini Afyon'un yıldızı olarak görüyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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