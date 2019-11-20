Son Dakika Haberleri: Sait Altınordu anıldı
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Sait Altınordu anıldı

6 saat önce

Altınordu formasını aralıksız 27 yıl boyunca giyen ve çok sevdiği kulübünün ismini kendisine soyadı yapan Sait Altınordu, vefatının 41'inci yılında törenlerle anıldı.

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Altınordu formasını aralıksız 27 yıl boyunca giyen ve çok sevdiği kulübünün ismini kendisine soyadı yapan Sait Altınordu, vefatının 41'inci yılında törenlerle anıldı. Sait Altınordu için ilk tören, Alsancak'taki heykeli önünde düzenlendi. Anma törenine yönetim kurulu, idari-teknik kadrolar, futbol akademisi oyuncuları ile dernek yöneticileri katıldı. Heykele çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Sait Altınordu'ya özel hikayeler paylaşıldı. Heykel önüne kırmızı karanfiller bırakılırken, lokma dağıtımı ile tören sona erdi. İkinci anma ise Sait Altınordu'nun Kokluca'daki mezarı başında yapıldı ve efsane futbolcuya dualar okundu. Sait Altınordu için son tören ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde bulunan heykeli önünde düzenlendi.


Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:14 Kaynak: DHA
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