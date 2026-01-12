Sait Tanur, Biga Esnaf Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Sait Tanur, Biga Esnaf Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi
12.01.2026 10:17
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Sait Tanur, esnaf odası başkanlığına tekrar seçildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Sait Tanur yeniden seçildi.

Divan başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İbrahim Mutur'un üstlendiği genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda, başkan adaylarından Mesut Çalışkan'ın listesinde yer alan bir denetim kurulu yedek üyesinin, kanuni zorunluluk olan 2 yıllık üyelik şartını taşımadığı gerekçesiyle yapılan itiraz divan heyetince kabul edildi.

Listenin revize edilmesinin 674 üyenin oy kullandığı seçimde 376 oy alan Sait Tanur yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Diğer aday Mesut Çalışkan ise 286 oy aldı.

Sait Tanur başkanlığındaki yeni yönetim kurulu asil üyeleri, Mehmet Sert, Ferhan Cesur, Lütfü Çolak, Murat Tüngür, Nadir Özdoğan ve Hamdi Şeker'den oluştu.

Genel kurula, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile il genel meclis üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Biga, Son Dakika

