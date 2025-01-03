SAK'tan Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

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(İSTANBUL) - Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarında afet bilinci eğitimlerini sürdürüyor.

SAK ekipleri, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'na "Afet Bilinci Eğitimi" verdi. Eğitimlerde, SAK eğitmenleri tarafından öğrencilere doğal afetlerin çeşitleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği, sarsıntılarda nasıl korunacakları ve acil durumlarda doğru yardım yöntemleri konusunda da pratik bilgiler sunuldu.