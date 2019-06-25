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Saka Kuşu Filmi

9 dakika önce

Saka Kuşu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Saka Kuşu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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13 yaşındaki Theodore Decker'ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore'un annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.


Yönetmen: John Crowley
Senaryo: Peter Straughan, Donna Tartt
Oyuncular: Nicole Kidman, Ashleigh Cummings, Ansel Elgort, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Aneurin Barnard, Jeffrey Wright, Luke Kleintank, Denis O'Hare, Willa Fitzgerald, Oakes Fegley, Peter Jacobson
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Goldfinch
Yapımcı Firma: Amazon Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 18.10.2019

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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