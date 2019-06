Saka Kuşu Filmi

Saka Kuşu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

13 yaşındaki Theodore Decker'ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore'un annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.John CrowleyPeter Straughan, Donna TarttNicole Kidman, Ashleigh Cummings, Ansel Elgort, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Aneurin Barnard, Jeffrey Wright, Luke Kleintank, Denis O'Hare, Willa Fitzgerald, Oakes Fegley, Peter JacobsonDramaThe GoldfinchAmazon Studios2019ABDİngilizceWarner Bros Turkey18.10.2019