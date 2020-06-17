Sakarya Barosu Başkanı Burak'tan

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Avukatlık Yasası'nda yapılacak değişikliklerin doğru zaman ve sağlıklı ortamda baroların yapılacak değişiklik çalışmalarına dahil edilerek yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Burak, baro binasında düzenlediği basın toplantısında, yasada yapılacak değişiklerin avukatlar veya barolardan daha çok vatandaşları ilgilendireceği, adliyelerde hak arayan, hakkındaki bir isnattan dolayı yargılanan insanların savunma ve adalete erişim hakkını kısıtlayacağı, hatta ortadan kaldıracağının bilinmesi gerektiğini savundu.

Savunma hakkının ancak özgür ve korkusuz avukatlar eliyle sağlanabileceğini, avukatların özgürlüklerinin garantörünün ise kimseden emir ve talimat almayan, bağımsız, tarafsız, özgür ve güçlü barolar olduğunu vurgulayan Burak, şunları kaydetti:

"Bireylerin hak aramak, hakkını elde etmek, ihlal edilmiş haklarına kavuşmak, ihtilaflarını çözmek için yargıya, yargı içinde sesini duyurabilmek için de avukata ihtiyacı vardır. Yargının iki unsurunu temsil eden hakim ve savcının arkasında büyük bir kamu gücü varken, yargının bir diğer unsurunu temsil eden avukatın gücü, mensup olduğu barolardan kaynaklanır. Avukat ancak bağımsız, özgür ve güçlü bir baroya mensup olmakla kamu gücü karşısında başı dik ve korkusuzca adalet arar ve bireylerin hakkını savunur. Silahların eşitliği denilince tek akla gelen şey hakim karşısında eşit zamanda konuşma hakkı olmamalıdır. Gerçekten silahların eşitliğinden bahsedilecekse hakim ve savcılar ile avukatların eşit güçlere dayanması elzemdir. Zira cezalandırma ve savunma birbirini dengeleyen iki zıt güçtür."

Burak, aynı ilde birden fazla baro kurulduğu an mevcut baroların tamamının kamu kurumu niteliğinin ortadan kalkacağını veya tartışılır hale geleceğini iddia ederek, "Bu durum, mensubu olan avukatları korumasız ve himayesiz bırakacaktır. Biz barolar ve baro başkanları, tartışmasız biçimde vatandaşı savunma hakkından mahrum etmemek, bireyin savunma ve adalete erişim hakkının kısıtlanmasına veya ortadan kaldırılmasına mani olmak adına yapılmak istenen değişikliklere karşı çıkıyoruz. Yapılması düşünülen değişikliklerin doğru zamanda, sağlıklı ortamda, baroların yapılacak değişiklik çalışmalarına dahil edilerek yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.