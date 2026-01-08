Sakarya Başkanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Sakarya Başkanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sakarya Başkanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
08.01.2026 15:21
Yusuf Alemdar, 2025 fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerde seçim yaptı ve önemli anları paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alemdar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Alemdar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

Alemdar, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'in "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafından yana kullanan Alemdar, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı karesine oy verdi.

Alemdar, Anadolu Ajansının, fotoğraf yarışmasıyla bir önceki yılın değerlendirilmesini yaparak, hatırada kalanları geleceğe taşıyarak insanlığa büyük hizmet ettiğini söyledi.

Fotoğrafları değerlendirirken anıların yeniden canlandığını belirten Alemdar, "Bir taraftan hikayelerimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız kabardı, bir taraftan Afrika'daki yaşantıyı diğer taraftan ülkemizin hem savunma sanayisindeki gelişmeleri, spordan günlük yaşama kadar hayatın her aşamasında bizi geçmişe götüren anılarımızı tazeleten bir anı oldu." dedi.

Alemdar, Sakaryalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'na ait fotoğraflara oylamada yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diğer taraftan Gazze'deki açlığı ve oradaki dramı dünyaya duyurmak adına çekilmiş fotoğrafın hatırlatılması, hepsinin ayrı anlamı, ayrı duygusu var. Bunları bir kez daha bizler de görerek hem kendi duygularımızı hem de geleceğe taşınmasıyla ilgili sizin ortaya koyduğunuz fedakarlığa katkıda bulunmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

