Sakarya beyaza büründü - Son Dakika
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Sakarya beyaza büründü

7 saat önce

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya'da da etkili oldu.

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Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya'da da etkili oldu. Dün gece başlayan kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü.


Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerine yılın ilk karı düştü. Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde oturan vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyandı.


Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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