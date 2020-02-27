Sakarya'da 6 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Miraszedeler", "Müdafaa 1915", "Karışık İşler", "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi", "Minik Kahramanlar Müzikali" ve "Karagöz Çevreci" oyunları sanatseverlerle buluşacak.

Fahrettin Eren Dinler'in yazıp yönettiği "Miraszedeler" oyunu, günümüz toplumunda insanların kazanma hırsını, maddiyatçılığın yıkıma uğrattığı sosyal ilişkileri, bozulan aile yapısını eleştirel ve mizahi dille ele alarak anlatıyor.

Senem Erdoğan, Fahrettin Eren Dinler, Sezgi Gülpınar, Gizem Nur Dinler, Pınar Domaniç, Fatih Akçin, Gökçe Çankaya Batıralp ve Taha Dinler'in rol aldığı tek perdelik oyun, 11 Mart'ta saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) sahnelenecek.

Bayram Gündoğdu'nun uyarlayıp yönettiği "Müdafaa 1915" eserinde Cemal Kırdar, Temel Ali Gül, Harun Balıkçı, Ömer Gültekin, Ömer Çağlayan, Emre Çelik, Büşra Balıkçı, Ramazan Mintaş, Bayram Gündoğdu, Damla Yılmaz ve Ayşegül Demir rol alıyor.

Tek perdelik oyun, 18 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Sami Gülbaba'nın uyarlayıp yönettiği, Eşref Seyitoğlu, Savaş Kesici, Emrah Oral ve Sami Gülbaba'nın oynadığı tek perdelik "Karışık İşler" oyunu, 27 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi" eseri ise 31 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk tiyatrosu etkinlikleri kapsamında da "Minik Kahramanlar Müzikali" oyunu 19 Mart'ta saat 11.00 ve 14.00'te, "Karagöz Çevreci" de 31 Mart'ta saat 13.00 ve 15.00 seanslarıyla AKM'de çocukların beğenisine sunulacak.

Sinema, konser ve söyleşiler de yapılacak

Kentte mart ayında sinema gösterimleri, konser ve söyleşi günleri de yapılacak.

Etkinlik kapsamında 9 Mart'ta "Elektrik Savaşları", 12 Mart'ta " Don Kişot'u Öldüren Adam", 17 Mart'ta "Dilsiz", 23-30 Mart'ta "Parazit" filmleri izlenebilecek.

Bülent Akyürek'in katılımıyla "Mutlu Ölme Sanatı" konulu söyleşi programı 4 Mart'ta saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezinde (OSM), Ali Nuri Türkoğlu'nun katılımıyla "Oyunculuğun Yolculuğu" konulu söyleşi programı 5 Mart'ta OSM'de, Bekir Develi'nin katılımıyla "Online Müslümanlar" konulu söyleşi programı 6 Mart'ta saat 19.00'da AKM'de düzenlenecek.

Ömer Karaoğlu, "Kudüs Ezgileri" konserinde 13 Mart'ta saat 19.00'da AKM'de Sakaryalılara müzik ziyafeti çekecek.