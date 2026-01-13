Sakarya'da Aralık Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Aralık Asayiş Raporu Açıklandı

Sakarya\'da Aralık Asayiş Raporu Açıklandı
13.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilikte yapılan toplantıda, aralık ayındaki güvenlik faaliyetleri ve yakalamalar paylaşıldı.

Sakarya'da aralık ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Valilik'te düzenlenen toplantıda, aralık ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kaçak avcılık ve trafik tedbirleri konuları ele alındı.

Vali Rahmi Doğan, kolluk kuvvetlerince aralık ayında yapılan operasyonlar ve uygulamalarda, 2 bin 635 kişinin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığını ifade etti.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, ?19 bin 118 içimlik emdirilmiş sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 bin 909 uyuşturucu hap yakalandığını belirten Doğan, ayrıca çalışmalar kapsamında çeşitli miktarlarda, tütün ürünleri, alkol, gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarları, tarihi obje, sahte plaka, giyim ve gıda ürünleri, ruhsatsız tabanca, tüfek, çalıntı 5 otomobil, 7 motosiklet ve 9 bisikletin ele geçirildiğini kaydetti.

Doğan, kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı, 4 iş yerinin de geçici süreyle mühürlendiği bilgisini paylaşarak, haklarında 5 ila 30 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olanların da aralarında bulunduğu toplam 1478 kişinin yakalandığını, DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ ile terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmada yakalanan 24 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında 7 organizatöre, 341 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını, 1 şüphelinin tutuklandığını aktaran Doğan, trafik çalışmalarında kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 36 bin 884 araca yasal işlem yapıldığını, 2 bin 208 aracın trafikten men edildiğini, 527 sürücü belgesinin çeşitli gerekçelerden geri alındığını ve toplam 91 milyon 97 bin 161 lira trafik idari para cezası tutanağı düzenlendiğini anlattı.

Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 372 kişiye UYAP sorgulaması ve 111 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapıldığını, yasa dışı faaliyetler icra eden 13 şüpheliye yasal işlem ile toplam 667 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Doğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bir gazetecinin, "silah ruhsatları dağıtacağını ileri süren bir av bayisinin durumu hakkında yapılan çalışmalar" sorusuna ilişkin Doğan, silah ruhsatlarıyla ilgili bir sistem kurulduğunu, soruşturma herhangi bir sorunu bulunmayan ve can güvenliği olan kişilere yönelik taşıma ruhsatı verilebildiğini fakat bahsedilen av bayisinin Valilikten silah ruhsatı alacağını ifade ederek bazı kişilerden para talebinde bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Buna yönelik vatandaşları uyaran Doğan, "Hiç kimse 'size silah ruhsatı alacağız, temin edeceğiz.' diyenlere para vermesin, irtibata geçmesin. Bir şahsın şikayet dilekçesi üzerine ortaya çıkan bir durum bu. Buna yönelik soruşturma devam ediyor. Hiçkimse para karşılığı silah ruhsatı alamaz. Vatandaşların bu konuda hassas olmasını bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Doğan gıda OSB konusunda ilana çıkıldığını ve birkaç firmanın müraacatta bulunduğunu, ay sonunda bir değerlendirme yaparak OSB'nin durumunu netleştireceklerini aktaran Doğan, "Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik kaçak yapıların yıkım çalışması ve ilgili kişilere tebligat gönderilmesi ve kaçak bungalovların yıkımı konusunda yöneltilen soruya ilişkin, şunları kaydetti:

"Sapanca, Türkiye'nin bir sorunu haline geldi. Bakanlıkların da çalışması var. Göl ve çevresi gözetimimizde. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmayı takdir ediyor ve Valilik olarak destekliyoruz. Gölün etrafınının açılmasını istiyoruz. Kıyı kenar çizgisi denilen ve mevzuatımızda olan kıyıların halka açık olması gerekiyor. Buralarda yapılaşma, bir takım bina ve iskeleler olması, o şahısların buraları mülk edindiği anlamına gelmez. Büyükşehir'de 'Oraları açarak kıyı kenar çizgisini ortaya çıkaracağım.' diyor. Başkanı tebirk ediyor ve Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

Bungalovlarla ilgili konu da Büyükşehir Belediyesi ile Sapanca Belediyesinin yetkisinde. Sapanca Belediyesinden de aynı haraketi bekliyoruz. Sapanca Belediyesi de orada kaçak, imarsız, kıyı kenar çizgisi ve doğal sit içerisinde orman ve hazine arazisinde olan, imarı, ruhsatı ve iskanı olamayan yerlerde yapılan bu yapıları yıkmak mecburiyetinde. Kanun bunu böyle emrediyor. Eğer Sapanca Belediyesi de bu haraketi yaparsa onlara da aynı desteği vereceğiz."

Kaynak: AA
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:51:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Aralık Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.