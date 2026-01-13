Sakarya\'da Aralık Asayiş Raporu Açıklandı

Sakarya'da aralık ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Valilik'te düzenlenen toplantıda, aralık ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kaçak avcılık ve trafik tedbirleri konuları ele alındı.

Vali Rahmi Doğan, kolluk kuvvetlerince aralık ayında yapılan operasyonlar ve uygulamalarda, 2 bin 635 kişinin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığını ifade etti.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, ?19 bin 118 içimlik emdirilmiş sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 bin 909 uyuşturucu hap yakalandığını belirten Doğan, ayrıca çalışmalar kapsamında çeşitli miktarlarda, tütün ürünleri, alkol, gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarları, tarihi obje, sahte plaka, giyim ve gıda ürünleri, ruhsatsız tabanca, tüfek, çalıntı 5 otomobil, 7 motosiklet ve 9 bisikletin ele geçirildiğini kaydetti.

Doğan, kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı, 4 iş yerinin de geçici süreyle mühürlendiği bilgisini paylaşarak, haklarında 5 ila 30 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olanların da aralarında bulunduğu toplam 1478 kişinin yakalandığını, DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ ile terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmada yakalanan 24 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında 7 organizatöre, 341 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını, 1 şüphelinin tutuklandığını aktaran Doğan, trafik çalışmalarında kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 36 bin 884 araca yasal işlem yapıldığını, 2 bin 208 aracın trafikten men edildiğini, 527 sürücü belgesinin çeşitli gerekçelerden geri alındığını ve toplam 91 milyon 97 bin 161 lira trafik idari para cezası tutanağı düzenlendiğini anlattı.

Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 372 kişiye UYAP sorgulaması ve 111 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapıldığını, yasa dışı faaliyetler icra eden 13 şüpheliye yasal işlem ile toplam 667 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Doğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bir gazetecinin, "silah ruhsatları dağıtacağını ileri süren bir av bayisinin durumu hakkında yapılan çalışmalar" sorusuna ilişkin Doğan, silah ruhsatlarıyla ilgili bir sistem kurulduğunu, soruşturma herhangi bir sorunu bulunmayan ve can güvenliği olan kişilere yönelik taşıma ruhsatı verilebildiğini fakat bahsedilen av bayisinin Valilikten silah ruhsatı alacağını ifade ederek bazı kişilerden para talebinde bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Buna yönelik vatandaşları uyaran Doğan, "Hiç kimse 'size silah ruhsatı alacağız, temin edeceğiz.' diyenlere para vermesin, irtibata geçmesin. Bir şahsın şikayet dilekçesi üzerine ortaya çıkan bir durum bu. Buna yönelik soruşturma devam ediyor. Hiçkimse para karşılığı silah ruhsatı alamaz. Vatandaşların bu konuda hassas olmasını bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Doğan gıda OSB konusunda ilana çıkıldığını ve birkaç firmanın müraacatta bulunduğunu, ay sonunda bir değerlendirme yaparak OSB'nin durumunu netleştireceklerini aktaran Doğan, "Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik kaçak yapıların yıkım çalışması ve ilgili kişilere tebligat gönderilmesi ve kaçak bungalovların yıkımı konusunda yöneltilen soruya ilişkin, şunları kaydetti:

"Sapanca, Türkiye'nin bir sorunu haline geldi. Bakanlıkların da çalışması var. Göl ve çevresi gözetimimizde. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmayı takdir ediyor ve Valilik olarak destekliyoruz. Gölün etrafınının açılmasını istiyoruz. Kıyı kenar çizgisi denilen ve mevzuatımızda olan kıyıların halka açık olması gerekiyor. Buralarda yapılaşma, bir takım bina ve iskeleler olması, o şahısların buraları mülk edindiği anlamına gelmez. Büyükşehir'de 'Oraları açarak kıyı kenar çizgisini ortaya çıkaracağım.' diyor. Başkanı tebirk ediyor ve Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

Bungalovlarla ilgili konu da Büyükşehir Belediyesi ile Sapanca Belediyesinin yetkisinde. Sapanca Belediyesinden de aynı haraketi bekliyoruz. Sapanca Belediyesi de orada kaçak, imarsız, kıyı kenar çizgisi ve doğal sit içerisinde orman ve hazine arazisinde olan, imarı, ruhsatı ve iskanı olamayan yerlerde yapılan bu yapıları yıkmak mecburiyetinde. Kanun bunu böyle emrediyor. Eğer Sapanca Belediyesi de bu haraketi yaparsa onlara da aynı desteği vereceğiz."