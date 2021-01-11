Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:23
Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Pandemi sebebiyle aylardır öğretmen ve öğrencilere hasret kalan okul bahçeleri, bugün idareci ve öğretmenleri ağırladı. Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen törene, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler, öğrenciler ve polis ekipleri katıldı. Okullar yerine EBA TV'de okunan İstiklal Marşı bu sefer okul bahçesinde idareci ve öğretmenler tarafından okundu.

"İstiklal Marşı'mızı tek nefes olarak söyledik"

Bayrak törenin sonrasında açıklamada bulunan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "1921 yılında İstiklal Marşı'mız kabul edildi. Bu yıl 100'üncü yılı da olmuş oldu. İstiklal Marşı'mızın ilk hitabı 'Korkma', en son hitabı da 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal'. Bu millet hiçbir zaman korkmadı, yılmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde istiklali için bir arada olmayı başarmıştır. Bugün öğretmenlerimizle aslında bunun burada bir uygulamasını yaptık. İlimizde ve ülkemiz de eş zamanlı olarak tekrar İstiklal Marşı'mızı tek nefes olarak söyledik. Bizimle birlikte olan herkese, bu vatan için yüreği çarpan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu
Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu
Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu
Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu
Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

İstiklal Marşı, Ziya Selçuk, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var deyip WhatsApp uygulamasını sildi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi         
11:25
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı         
10:35
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei