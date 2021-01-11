Sakarya'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Pandemi sebebiyle aylardır öğretmen ve öğrencilere hasret kalan okul bahçeleri, bugün idareci ve öğretmenleri ağırladı. Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen törene, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler, öğrenciler ve polis ekipleri katıldı. Okullar yerine EBA TV'de okunan İstiklal Marşı bu sefer okul bahçesinde idareci ve öğretmenler tarafından okundu.

"İstiklal Marşı'mızı tek nefes olarak söyledik"

Bayrak törenin sonrasında açıklamada bulunan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "1921 yılında İstiklal Marşı'mız kabul edildi. Bu yıl 100'üncü yılı da olmuş oldu. İstiklal Marşı'mızın ilk hitabı 'Korkma', en son hitabı da 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal'. Bu millet hiçbir zaman korkmadı, yılmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde istiklali için bir arada olmayı başarmıştır. Bugün öğretmenlerimizle aslında bunun burada bir uygulamasını yaptık. İlimizde ve ülkemiz de eş zamanlı olarak tekrar İstiklal Marşı'mızı tek nefes olarak söyledik. Bizimle birlikte olan herkese, bu vatan için yüreği çarpan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA