Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde yaşayan S.T'den (31) birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri, S.T'nin öldüğünü belirledi.
S.T'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
- Kaynak: AA
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