Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tepekum Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan ve 3 kardeşten birinin öldüğü, diğerlerinin yaralandığı kavgaya ilişkin aranan şüphelilerden İ.İ. (29) polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polisin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde 28 Ocak'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdulkadir (26), Ahmet Furkan (21) ve Ali Atmaca kardeşler yaralanmıştı. Durumu ağır olan Ali Atmaca, hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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