Sakarya'da Boşnakça dil eğitimi veriliyor

Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneği, Boşnakça dil eğitimi vermeye başladı.

Dernek Başkanı Rafet Yatçı, kursun açılışında yaptığı konuşmada, 13 yıldır düzenledikleri çeşitli kursları, 2021-2022 eğitim döneminde özel sınıflarda sürdürdüklerini belirtti.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi ile koordineli şekilde gelen talepler doğrultusunda kursları açtıklarını anlatan Yatçı, daha önce Sakarya Üniversitesi'ndeki öğrencilerle yürüttükleri çalışmalarda kursiyerlere, sadece katılım belgesi verdiklerini aktardı.

Yatçı, dernek tarafından verilecek eğitimlerin sonunda kazanılan belgelerin, resmi kurum ve kuruluşlarda geçerli olacağına değinerek, kendilerine her zaman destek veren Serdivan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sevinç de derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklerinin süreceğini ifade etti.