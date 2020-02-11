Sakarya'da bulunan cesedin kayıp kişiye ait olduğu belirlendi - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, dün ormanlık alanda bulunan cesedin 30 Ocak'tan beri kayıp olan Murat Ahmet Çalışkan'a (48) ait olduğu tespit edildi. Çalışkan'ın ensesinden silahla vurularak öldürüldüğü de belirlendi.

?Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 30 Ocak'tan beri kayıp olan İstanbul'da oturan Murat Ahmet Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul'dan gelen eşi, cesedin Çalışkan'a ait olduğunu doğruladı.

Ayrıca Çalışkan'ın ensesinden vurularak öldürüldüğü de saptandı. Çalışkan'ın ormanlık alanda mı yoksa başka bir yerde mi öldürüldüğü ise henüz tespit edilemedi. İncelemeler devam ederken, polisin Çalışkan'ın ailesinin de ifadesine başvurduğu öğrenildi.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞ

Çalışkan'ın kayıp haberini, 30 Ocak'ta oğlu E.'nin babasının sosyal medya hesabından, "Abilerim ablalarım ben E., Murat'ın oğluyum. Babam 30.01.2020 sabah 08.15'den beri kayıp ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı dün babam ile konuşan haberleşen olduysa bana WhatsApp'tan ulaşabilir mi?" diye paylaştığı görüldü.

Murat Ahmet Çalşkan'ın cenazesinin yarın İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.