Yeğenini, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne ( AYT ) gireceği salona götürmek için yola çıkan Tunahan K, Erenler Et Balık Kavşağı'nda araçtan kedi sesi geldiğini fark ederek, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Sakarya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bulunduğu aracın motoruna kedi giren öğrenciyi polis sınava yetiştirdi - Son Dakika

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