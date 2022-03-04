Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, 5 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Bayram Öztürk'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Şubat'ta bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolan Bayram Öztürk için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Öztürk'ün cüzdanı ve cep telefonu ise Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkiinde bir ağacın altında vatandaşlar tarafından bulundu. Öztürk'ü arama çalışmaları Çark Deresi mevkiinde daha da yoğunlaştırıldı. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler günlerdir derede arama çalışması yürüttü fakat herhangi bir sonuç alınamadı.

Bugün öğle saatlerinde ise Çark Deresi Yazlık Mahallesi mevkiinde dere yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan cesedin, Bayram Öztürk'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA