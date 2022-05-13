Sakarya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi - Son Dakika

Engelliler Haftası dolayısıyla Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erenler Özel Eğitim Anaokulu ve ilçedeki özel eğitim sınıfı bulunan okulların katkılarıyla düzenlenen programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin kortej yürüyüşüyle başlayan programda, Yunus Emre Parkı'ndaki Belediye Konferans Salonu'nda günün anlam ve önemiyle ilgili resim ve çalışmalardan oluşan sergi gezildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm çocukların eğitime erişiminin güçlendirilmesi üzerine önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, özel çocuklara ayrı bir önem verilmesi gerektiğini, yaşam becerilerini güçlendirmek için her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Programa, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Savaşçı, Arifiye ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Savaşçı, ocak ayında yeni binalarına geçen Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Okul bahçesi, kütüphane ve diğer bölümleri gezen Savaşçı, öğrencilere ait çalışmaları inceledi.

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının oluşturulması için kentte ciddi çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Savaşçı, bu doğrultuda eğitim yapılarımızın kalitesi yüksek teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli alanlar olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulduğunu ifade etti.