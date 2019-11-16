Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.