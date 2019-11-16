Son Dakika Haberleri: Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın
Son Dakika Güncel Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın - Son Dakika

Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı.

Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR aracılığıyla açılan tekstil atölyesinde eğitim alan kadınlar, dünya markasına elbise dikecek
Şişli'de yangın paniği! Binadakiler hemen tahliye edildi Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 06:03:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]