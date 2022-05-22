Sakarya'da hafızlıklarını tamamlayan 186 öğrenci icazet aldı - Son Dakika
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Sakarya'da hafızlıklarını tamamlayan 186 öğrenci icazet aldı

22.05.2022 16:21
Sakarya'da hafızlıklarını tamamlayan 186 öğrenci icazet aldı

Sakarya'da, Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimini tamamlayan 186 öğrenci için icazet belge töreni düzenlendi.

Sakarya'da, Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimini tamamlayan 186 öğrenci için icazet belge töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen merasimde 186 öğrenci hafızlık icazetlerini aldı.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, icazetlerini alarak özendikleri o makama, hafızlık tahtına kavuşan çocukları tebrik etti.

Hafız anne babaların gururu ve mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu belirten Yüce, "Değişen dünyaya ve bakış açılarına rağmen manevi değerlerinden kopmadan kendisini yetiştiren, yaşadığı çağı anlayan ve bu çağı yönlendirmek için mücadele veren genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu kardeşlerimiz kendilerini geliştirecekler ve ülkemizin son 20 yılda yakaladığı ivmeyi, yerli ve milli üretim hamlesini, savunma sanayi başarısını daha da ileriye taşıyacaklardır." ifadelerini kullandı.

Merasim, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Hasan Başiş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet İşleyen, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Bülent Yurtseven, İmam Hatip, Sakarya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da hafızlıklarını tamamlayan 186 öğrenci icazet aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da hafızlıklarını tamamlayan 186 öğrenci icazet aldı - Son Dakika
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