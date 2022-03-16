Sakarya'da, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları'nın finali gerçekleştirildi.
Bilim Sanat Merkezi'nde 25 ilkokul ve 15 ortaokuldan 140 öğrencinin katılımıyla yapılan müsabakalar heyecanlı geçti.
" Küre, Mangala, Q Bitz, Pentago, Equilibrio, Reversi ve Kulami" oyunlarında rakipleriyle mücadele eden öğrencilerin maçlarında 19 hakem görev aldı.
Yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler, il genelinde gerçekleştirilecek oyunlara katılmaya hak kazandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika