Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika
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Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

16.03.2022 17:51
Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Sakarya'da, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları'nın finali gerçekleştirildi.

Sakarya'da, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları'nın finali gerçekleştirildi.

Bilim Sanat Merkezi'nde 25 ilkokul ve 15 ortaokuldan 140 öğrencinin katılımıyla yapılan müsabakalar heyecanlı geçti.

" Küre, Mangala, Q Bitz, Pentago, Equilibrio, Reversi ve Kulami" oyunlarında rakipleriyle mücadele eden öğrencilerin maçlarında 19 hakem görev aldı.

Yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler, il genelinde gerçekleştirilecek oyunlara katılmaya hak kazandı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri akıl ve zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika


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