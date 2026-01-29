Sakarya'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu

Sakarya\'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu
29.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Arslan'ın cesedi, göl kenarında ağabeyi tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da iki gün önce kayıp ihbarı verilen kişinin cesedi göl kenarında bulundu.

Ferizli ilçesinde yaşayan ve 27 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Arslan'ın (30) yakınları, ilçe jandarma komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler ve ailesi tarafından aranan Arslan, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde göl kenarında, ağabeyi Adem Arslan tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Murat Arslan, Güvenlik, Sakarya, Ferizli, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:39
Uçağa bindi gidiyor Juventus’a üçüncü Türk
Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:43:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.