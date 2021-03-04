Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak - Son Dakika

Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak

04.03.2021 18:03
Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, salgınla mücadele ek tedbirler alınacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, salgınla mücadele ek tedbirler alınacak.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, kentin tüm yöneticilerinin bir araya geldiği "Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaldırım, yeni normalleşme döneminde tüm kesimlerin sürece dahil edildiğini anımsattı.

Salgınla mücadelede uygulanacak ek tedbirlerin ele alındığını aktaran Kaldırım, bugünden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da denetim seferberliği başlatıldığını kaydetti.

Kaldırım, denetimlerin yalnızca polis ve jandarmaya bırakılmayıp belediye zabıta personeli ile diğer kurumlardaki ekiplerin de sürece dahil edileceğini ve meslek odalarından da bu konuda istifade edileceğini belirterek bunun da kentteki denetimlere ve salgınla mücadele anlamında kendilerine güç katacağını ifade etti.

Kural ihlallerini tespitte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da istifade edeceklerini aktaran Kaldırım, salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için de özellikle bilinçlendirme faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüteceklerini vurguladı.

Sakarya'daki mevcut durumu toplumun her kesiminin desteği ve katkısıyla olumlu seviyelere getirebileceklerine işaret eden Kaldırım, hayatın her alanında normalleşmeye geçiş için tüm kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlardan hastalık bulaştırmanın, ciddi bir dini sorumluluk ve kul hakkına girmek olduğunu da düşünerek şehirdeki salgının en hızlı yayılma nedeni olan ev ziyaretlerini sonlandırmalarını isteyen Vali Kaldırım, özellikle cenazeler sonrası taziye, okuma, mevlit gibi bir araya gelmelerin yapılmasının yasak olduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün son durum hakkında brifing sunduğu toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.

Çetin Oktay Kaldırım, Koronavirüs, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei