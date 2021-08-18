Sakarya'da meslek yüksekokulu akademisyenleri yerli teknolojiyle mikrodalga kurutucu geliştirdi - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) meyve sebze kurutulması amacıyla vakumlu mikrodalga kurutucu üretti.

SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu akademisyenleri tarafından yerli teknolojilerle üretilen, özellikle meyve ve sebzelere uygulanabilen hızlı kurutma sisteminde işlenen ürünlerden verim alınıyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, bölgenin üretimine katkı verecek doğal ürünler geliştirmek adına iç ve dış kaynaklı projeler ürettiklerini belirtti.

Bu projelerden birinin ürünlerin doğal kurutma yöntemiyle işlenmesi olduğunu anlatan Sarıbıyık, "Raf ömrünü arttıracak katkılar minimize edilerek çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu ürünler aynı zamanda doğallığını koruduğu için daha çok tercih edilen ürünler haline gelecek, uluslararası pazarlarda yerine alacaktır." dedi.

Sarıbıyık, ürünlerin ekstra kimyasallara maruz kalmadan kurutularak sunulmasının, ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağladığını aktararak, şunları söyledi:

"Bazı ürünler vardır, kurutmadan belli süre içinde tüketilmesi gerekir ama siz doğal yöntemle bu ürünü kuruttuğunuz zaman istediğiniz kadar uzun raf ömrüne sahip olur ve uluslararası pazara daha kolay ulaştırabilirsiniz. Arkadaşlarımızın geliştirmiş olduğu bu mikrodalga kurutma cihazı, yerli teknoloji olarak TÜBİTAK projesi ile geliştirildi. Türkiye'de herkese katkı sağlayacak bir cihazdır."

"Kuru kayısılarda kükürt miktarını yüzde 90 oranında azalttık"

Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, geliştirilen bu cihazla mevcut yöntemlerden daha düşük miktarlarda kimyasal katkı maddeler kullanılarak kurutmaların yapıldığını ifade etti.

Sönmez, bu yöntemlerle işlenen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışı ihracatlarında düşük katkı maddeli doğal ürünler olarak önemli yer tuttuğuna dikkati çekti.

Gıda İşleme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hamza Bozkır, kurutucuda işlenen kayısı ve portakal dilimlerinin, geleneksel kurutucuda işlenenlere kıyasla C vitamini, fenolik ve karotenoit maddeler ile antioksidanlar gibi gıda ve aroma bileşenlerinde, renk, lezzet gibi duyusal özelliklerini daha iyi koruduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bozkır, geleneksel yöntemlerle üretilen kuru kayısılarda yüksek oranda kükürt bulunduğunu ifade ederek, "Yüksek miktar kükürt içeren kayısılar ihracatta sorun teşkil etmektedir ancak geliştirilen vakumlu mikrodalga kurutma sistemi ile kükürt miktarını yüzde 90 oranında azaltılmış bulunmaktayız. Ürettiğimiz cihazla kurutulacak kayısıların ihracat rakamlarının artması beklenmektedir." dedi.

Çalışmanın, ülkenin güncel kurutma teknolojileri alanında dışa bağlılığının azalmasına ve yerli kurutma sisteminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Bozkır, kurutucunun tamamen yerli teknolojilerle geliştirildiğini ve patent başvuru işleminin sürdüğünü kaydetti.