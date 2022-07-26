Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

26.07.2022 01:15
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kısmi olarak söndürüldü.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kısmi olarak söndürüldü. Tehlike arz edecek bir durum yok" dedi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi. Yangın ihbarı sonrasında Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

"Tehlike arz edecek bir durum yok"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Yangın kısmen kontrol altında sadece görünen kısmı kaldı. Üstten hortum çekiyoruz. Şuanda 10 arazöz, belediyemizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle kontrol ediyoruz. Bugün aynı anda 3 yangın çıktı. Bulunduğumuz bölgede 2, Kömürlük Mahallesi bölgesinde bir. 15.26'da bize ihbar geldi, 35 geçe müdahale ettik. Tabi biraz arazinin sarp ve yol olamaması bizim müdahalelerimizi güçleştiriyor. Ama şuanda tehlike arz edecek bir durum yok. Hava araçları yolda, yaklaşık 20 dakika içinde bölgede olurlar. Şuanda 60'a yakın personel 10 arazöz ile 1 saat yakındır müdahale ediyoruz. İnşallah bir saat içinde tamamen kontrol alına almış, soğutma çalışmalarına başlamış olacağız" dedi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kazada ağır yaralanmıştı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti Kazada ağır yaralanmıştı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze tutuklandı Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze tutuklandı
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Ziya Polat, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 01:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement