Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Makbule A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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