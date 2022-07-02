Otomobille cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobille cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

02.07.2022 17:27

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde, Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı cip, Faruk K. yönetimindeki 06 CUU 438 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güzergahta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otomobille cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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