Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiası
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Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiası

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiası, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi'nde ikamet eden A.A. (53), komşuları tarafından evinin yakınında yerde hareketsiz olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenen A.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak kadının eşi E.A'yı (62) evinde gözaltına aldı.

Adapazarı, Sakarya, Camili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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