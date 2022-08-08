Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 2'nci vali oldu

Kaynak: AA

Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekili, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.