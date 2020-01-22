Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikameti giden Osman G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile Düzce istikametine giden ve Hendek Oto Sanayi Bölgesine dönen Yılmaz T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevim G, Nazmiye G. ve Mehmet U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adapazarı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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