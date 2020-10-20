Sakarya'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhsin Kamacı'nın kullandığı traktör, Hendek Dikmen Grup yolu Sümbüllü rampası mevkisinde yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Rümeysa Nur Kamacı yaralandı. Sakarya Arama Kurtarma ekibi ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kamacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.