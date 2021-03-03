Sakarya'da vakaların yarısından fazlası ev ortamında buluşmadan kaynaklanıyor - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptıkları çalışma ve tespitlere göre kentte son dönemde görülen vakaların yüzde 72'sinin bir şekilde ev ortamında bir araya gelinmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca Kaymakamlığı'nda Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve ilçe yöneticileriyle bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü'nün kentteki ve ilçedeki son durum hakkında brifing verdiği toplantıda konuşan Vali Kaldırım, koronavirüsle mücadelenin tedbirlere ve alınan kararlara topyekun uyarak kazanılabileceğini söyledi.

Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kontrollü normalleşme sürecine kentin bir an önce dahil olabilmesi için her bir vatandaşa çok önemli görevler düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Haritamızın rengini kırmızıdan maviye çevirerek normale dönmek için her türlü tedbiri alıyoruz ve sahada da bunu uyguluyoruz. En sert tedbir alan il konumundayız. Yaptığımız çalışma ve tespitlere göre ilimizde son dönemde görülen vakaların yüzde 72'si bir şekilde ev ortamında bir araya gelinmesinden kaynaklanıyor. Bunun da tek çözümü vatandaşlarımızın tedbirlere daha fazla hassasiyet gösterip, ziyaretlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları, taziye, mevlid ve benzeri etkinlikleri yapmamaları ve hareketliliği en aza indirmeleri olacaktır, bu tür kişisel tedbirler virüsün seyrini düşürmek açısından büyük önem arz etmektedir."

Toplantı sonrası Kaymakam Karatekeli'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaldırım, son olarak Belediye Başkanı Murat Kefli'yi ziyaret etti.