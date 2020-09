Sakarya'da vali yardımcısından maske ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Sakarya'da vali yardımcısından maske ve sosyal mesafe uyarısı

SAKARYA Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yalnızca denetimlerde değil, her an maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini istedi.

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Denetim sırasında vatandaşlar ve esnaflar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu yaptığı açıklamada, 'Sakarya'da duyarlılığı artırmak için bütün yurtta olduğu gibi bir denetim yapmaktayız. Gördüğümüz kadarıyla da vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ama sadece siz ve bizleri gördüğünde değil, her an o duyarlılığını devam ettirmesini onlardan istirham ediyoruz. Bunun bir kul hakkı olduğunu, başkasının hakkına gasp etmemeleri gerektiğini, insanlık adına böyle hareket edilmesi gerektiğini kendilerinden sizler aracılığıyla istirham ediyoruz. Tüm Sakaryalı hemşerilerimize de temizlik, mesafe ve maske konusunda bugün olduğu gibi her an duyarlı olmaları konusunda istirhamlarımızı sunuyoruz.' dedi.