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14 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

18.02.2022 13:07

Sakarya'da yazlık evlerdeki hırsızlıklara ilişkin 14 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da yazlık evlerdeki hırsızlıklara ilişkin 14 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Karasu, Kocaali ve il merkezinde düzenlenen drone destekli operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, zanlıların Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evinde tespitleri termal kameralı drone ile yapıldı.

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Cumhuriyet, Hırsızlık, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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