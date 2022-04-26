Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber - Son Dakika
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Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber

26.04.2022 11:02
Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu indirmek için yavaşlayan özel halk otobüsüne kamyonunun arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 69 yaşındaki Bekir Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu indirmek için yavaşlayan özel halk otobüsüne kamyonunun arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 69 yaşındaki Bekir Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi girişinde yer alan durakta yolcu indirmek isteyen İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kaza neticesinde otobüs dere kenarına sürüklenirken otobüs sürücüsü ve yolcu olarak bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Konuya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan 69 yaşındaki Bekir Çelik'ten ise acı haber geldi. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi hastane işlemleri sonrasında Ferizli ilçesi, İstiklal Mahallesi Göçmenevler Camii'nde kılınacak namazın ardından Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber
Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber
Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber
Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber

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Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Bekir Çelik, Söğütlü, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber - Son Dakika
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