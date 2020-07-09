Sakarya'daki patlamada şehit olan uzman jandarmanın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan uzman jandarma Mesut Yazar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine acı haber verildi.



Şehidin Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, şehadet haberini anne Fatma ve baba Mehmet Yazar'a verdi.



Yazar ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.



Şehit Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.



Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'da imha edilmek amacıyla götürülen havai fişekleri taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonucu Alaşehir nüfusuna kayıtlı Uzman Jandarma Mesut Yazar'ın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim."