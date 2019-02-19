Sakarya'dan Kısa Kısa

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Kazımiye Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin çevre düzenleme çalışması tamamlandı.
Belediye Başkanı İrfan Püsküllü
, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında bin metrekarelik alanın kilit parke döşenerek, sosyal etkinliklerin kullanımına uygun hale getirildiği bildirildi.
Alanda bulunan voleybol
sahasının düğün, nişan ve mevlit cemiyetlerinde kullanılacak hale getirilerek hizmete sunulduğunu belirten Püsküllü, "Her mahalleye eşit hizmet anlayışındayız. Hizmet ağımız 92 mahallemizi kapsadığı için yoğun gayretle çalışıyoruz. Mahallelerimizde tespit edilen eksikleri elimizden geldiği kadar gidermeye gayret ediyoruz. Hizmetlerimizi yaparken, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik yapmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
"Yedi Renk Anadolu" konseri SAÜ'de gerçekleşti Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Yedi Renk Anadolu" temalı Türk Halk Müziği konseri verildi.
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezindeki Prof. Hatice
Selen Tekin ve Duran Alp'in Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdiği konser, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Konserde, bağlamada Ahmet Alp
, kabak kemanede Berat Tavşan, gitarda Halil Şekeroğlu, klavyede Utkan Demirhan, ritim sazda Fazıl Karagöz ve Mert Ali Üstev yer aldı.
Program sonunda Tekin'e, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak tarafından çiçek takdim edildi.