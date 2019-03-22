Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya
Kastamonulular Yardımlaşma ve Kültür Derneği, şehitler için mevlit okuttu.
Tozlu Camisi'ndeki programda konuşan dernek başkanı Hasan Baş
, milletin bekası, ülkeye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için canı uğruna mücadele eden tüm Mehmetçiklerin yanında olduklarını söyledi.
Baş, "Bu vatan için kara toprağa düşen tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, aileleri yakınları ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz yüreklerimizde ve dualarımızda ebediyen yaşayacaktır." diye konuştu.
- "Mehmed Niyazi
bitmeyen bir üniversiteydi" Sakarya Büyükşehir Belediyesi
mart ayı kültür sanat etkinlikleri tarihçi ve yazar Mehmed Niyazi Özdemir
'i anma programı ile devam etti. Adapazarı
Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Prof. Dr. Cemal Zehir, Özdemir'in bitmeyen bir üniversite olarak tanımlanmasının doğru olduğunu belirterek, "Kendisine gelen kitleleri sizlere şöyle açıklamak gerekirse eğer, dönemin fakir ve fukarasından tutun en üst kademesinde bulunan insanlar onunla sohbet etmek ve bilgiler almak için yanında bulunurdu. Kendisi çok mütevazıydı ve herkese aynı şekilde davranırdı." ifadesini kullandı.