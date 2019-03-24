Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) Genel Müdürü Rüstem Keleş
, Söğütlü
için hazırlayacakları yeni projelerle ilçede kanalizasyon sorunu kalmayacağını bildirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan adayı Koray Özten'i ağırlayan Keleş, Söğütlü ilçesi için yeni projelere hız vereceklerini belirtti. Sapanca
Gölü suyunu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde en iyi şekilde arıtarak Söğütlü'ye ulaştırdıklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:
"Söğütlü'de daha önce çevre sağlığı ve açık derelerde yaşanabilecek olası sel felaketlerine karşın güvenli akışı sağlamak için kutu menfez inşa etmiş, koku ve haşere sıkıntılarını çözüme kavuşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde ise ilçemiz için içme suyu ve atık su anlamında yeni yatırımlarımız olacak."
Özten ise "Söğütlü'müz için çok güzel hayallerimiz ve projelerimiz var. Seçildiğimiz takdirde bugüne kadar ilçemizde önemli yatırımlara imza atan SASKİ ile de uyum içerisinde çalışacağız." ifadesini kullandı.
Stadyum bölgesine yeni duble yol
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Stadyuma ulaşımı rahatlatmak için yapılan duble yol çalışmaları tamamlandı.
Yeni duble yolun 3 bin 200 metre uzunluğa sahip olduğunu aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Başkanı Haydar Akbulut, "Stadyum bölgesine kazandırdığımız duble yol sayesinde vatandaşlarımız rahat ulaşıma kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.
Tomurcukla eğitimler daha çevreci
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Fevzi Çakmak
İlkokulu, Aşağıdere İlkokulu, Eser İlkokulu ve Karamış İlkokulu olmak üzere toplamda 305 minik öğrenciye çevre bilinci hakkında bilgi verildi.
SGM Robotik Kulübü öğrencilerine ödül
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Adapazarı
Sosyal Gelişim Merkezi Robotik Kulübü öğrencileri katıldıkları First Lego
League Junior (FLL JR) fuar etkinliğinde "Yepyeni Bir Tasarım Yapan Mucitler Ödülü"ne layık görüldü.
Bilim Kahramanları Derneği tarafından ilkokul çağındaki öğrencileri bilime yönlendirmek, bilimsel düşünme becerilerini geliştirebilmek amacıyla her yıl düzenlen fuarın bu yılki teması "Ayda Yaşam" oldu.
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu fuar sonrası yaptığı açıklamada "Çocuk kulüplerimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızın amacı; çocuklarımızı yarınlara hazırlayabilmek. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını bu şekilde görmek de bizleri ayrıca mutlu etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.