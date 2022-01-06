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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

06.01.2022 16:40
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi'nde kanalizasyon altyapı çalışmasını bitirdi.

Sapanca Güney Kolektör hattına deşarjını daha sağlıklı bir şekilde ulaştırmak ve gölün korunmasını sağlamak amacıyla 500 milimetre çapında polietilen borunun imalatı tamamlandı.

Bu çalışmayla bölgenin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı uzun yıllar boyunca hizmet edecek kapasiteye çıkarıldı.

SAÜ'de "Blockchain ve Dijital Finansallaşma" semineri

Sakarya Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUFAM) tarafından "Blockchain ve Dijital Finansallaşma" konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya'nın yaptığı etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kerim Eser Afşar, konu hakkında bir sunum gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sunumunda platform kapitalizmi, kripto para birimlerinin terminolojisi, dijital para ve kripto paralar arasındaki farklar, ICO ve STO süreçlerini açıklayan Afşar, dijital finansallaşma mekanizmaları hakkında da bilgi verdi.

SUBÜ tüm birimleriyle olası afetlere hazırlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) tüm birimlerinden akademik ve idari personel ile öğrencilerin afetler ve ilgili süreçte yapılması gerekenlere ilişkin bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD tarafından eğitimler düzenleniyor.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca koordine edilen "Afet Eğitim Seminerleri" kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ve Sakarya Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari personeli ile öğrencileri eğitimden yararlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği eğitimlerde afetler konusunda bilinç kazanılmasını sağlamak amaçlandı. Ayrıca afetlere her an hazır olmanın önemine vurgu yapılırken, bunun için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verildi.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da eğitimci olarak seminerde yer aldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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